ويأتي الفوز بعد ثلاثة أيام من انتصار الفريق الكتالوني 3-صفر على مستضيفه فريق العاصمة في إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا الذي بلغ برشلونة المباراة النهائية فيه بالفوز 4-1 في النتيجة الإجمالية.

ووضع سيرجيو روبرتو زميله راكيتيتش في مواجهة الحارس تيبو كورتوا وهز اللاعب الكرواتي الشباك بهدوء عندما وضع الكرة من فوق الحارس البلجيكي الذي خرج لملاقاته في الدقيقة 26.

ورفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة من 26 مباراة متقدما بعشر نقاط على أتليتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على ريال سوسيداد الأحد.

وما زال ريال مدريد في المركز الثالث وله 48 نقطة.

وحافظ برشلونة بانتصاره الثالث في أربع مواجهات على سجله الخالي من الهزيمة ضد غريمه هذا الموسم.

وتغلب برشلونة 5-1 على ريال في المواجهة الأولى في الدوري والتي أدت إلى رحيل المدرب يولن لوبتيجي وخرج ريال بتعادل 1-1 في ذهاب الدور قبل النهائي في بداية الشهر الماضي قبل أن ينتصر الفريق الكتالوني في الإياب.