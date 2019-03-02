ونشر الحساب الرسمي للاتحاد باللغة العربية على "تويتر"، فيديو هدف السومة الذي أحرزه في مرمى الاتحاد، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأرفق حساب "الفيفا" الفيديو بكلمة واحدة هي: "بوشكاش؟!".

ويبدو أن الاتحاد الدولي يقصد احتمال ترشيح هدف السومة للمسابقة التي تحمل اسم المهاجم الهنغاري الراحل، فيرينك بوشكاش، التي استحدثها الفيفا عام 2009 لأجمل الأهداف.

ونال الفيديو بعد ساعتين من نشره 862 ألف مشاهدة، فيما أعاد نشره أكثر من 4400 مغرد، وعلق عليه 600، ونال 3 آلاف إعجاب.

وعمر السومة لاعب دولي سوري يبلغ من العمر 29 عاما، ويحتل حاليا المركز الرابع في هدافي الدوري السعودي برصيد 15 هدفا. وهو مرتبط مع الأهلي الذي انضم إليه عام 2014، بعقد حتى 2021.

وأحرز المهاجم السوري هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الـ77 من عمر المباراة من ضربة مقصية باغتت حارس مرمى الاتحاد.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الأهلي إلى 37 نقطة ليحتل المركز الخامس في الدوري السعودي، وزاد الاتحاد نقاطه ليصبح في المركز السادس عشر.