ورفع هذا رصيد اللاعب البلجيكي إلى 4 أهداف في مباراتين عقب تسجيله هدفين في الانتصار 3-1 على كريستال بالاس، الأربعاء الماضي، إضافة لتسجيل صانع اللعب، أندرياس بيريرا، هدفا لأصحاب الأرض في مواجهة حافلة بالأحداث على استاد أولد ترافورد.

وانتزع ساوثهامبتون التقدم على عكس سير اللعب في الدقيقة 26، بعد أن أطلق الفرنسي يان فاليري تسديدة قوية من مسافة 25 مترا مرت من ديفيد دي خيا حارس يونايتد عند القائم القريب نحو الشباك.

وبعد أن أضاع مجموعة من الفرص في الشوط الأول، تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 53 بعد أن هيأ بيريرا المساحة لنفسه وأطلق تسديدة من مسافة بعيدة لتمر من أنجوس جان حارس ساوثهامبتون.

وبعدها بست دقائق، مرر بيريرا الكرة للوكاكو بلمسة ساحرة قبل أن يراوغ المهاجم البلجيكي أحد المدافعين ويطلق تسديدة منخفضة بقدمه اليمنى الضعيفة في الزاوية اليسرى السفلى لمرمى ساوثمبتون.

وبدا أن جيمس وارد-براوس قد انتزع نقطة لساوثهامبتون بركلة حرة من مسافة 25 مترا قبل أن يطلق لوكاكو بتسديدة بقدمه اليمنى في الدقيقة 89 وأضاع بول بوغبا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليونايتد، الذي صعد للمركز الرابع في الترتيب متقدما بنقطة واحدة على أرسنال.