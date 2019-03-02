وأضاف: "علينا التفكير فقط في أنفسنا، وليحدث ما يحدث فنحن نريد أن نواصل الانتصارات في الليغا".

ولدى سؤاله عن السبب في أن مشجعي أتلتيكو مدريد غير مهتمين بإظهار رغبتهم بفوز ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة؟، رد المدرب الأرجنتيني بالقول: "ما يهم مشجع أتلتيكو مدريد هو أن يفوز فريقه، لأننا إذا لم نقم بعملنا فالباقي لا يفيد بشيء".

وأضاف: "كل شيء يمكن أن يكون جيدا أو سيئا، ولكن ما يجب علينا فعله هو الفوز، فمشجع الأتلتيكو كل ما يشغل تفكيره هي الأسباب التي تجعل فريقه يفوز".

وعن مباراته أمام ريال سوسييداد، قال سيميوني: "بالطبع هو فريق رائع ويعمل بشكل جيد وخاصة في المباريات المهمة، وهو قوي على المستوى الهجومي ولديه لاعبون سريعون ويمكنهم تسجيل الأهداف، لكننا سنحاول التعامل مع المباراة وتحقيق الفوز".

وردا على استفسار بشأن غياب دييغو كوستا وكالينيتش عن اللقاء، قال: "أعتقد أنهم سيكونون مع الفريق من الأسبوع المقبل، وعلينا أن نواصل حل مواقف مثل هذه في الفريق وبث القوة في اللاعبين المتاحين لدينا لهذه المباراة".