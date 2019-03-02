وثأر السويسري فيدرر من هزيمته أمام تيتيباس في الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

وأصبح فيدرر، الذي توج في دبي للمرة الثامنة، ثاني محترف يبلغ عتبة المئة لقب، خلف الأميركي جيمي كونورز (109 ألقاب) الذي أنهى مسيرته مع 109 ألقاب، علما بأن الرقم القياسي المطلق يعود للأميركية من أصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا (167).

وتوج فيدرر (37 عاما) باللقب الأول في مسيرته الاحترافية في دورة مدينة ميلانو الإيطالية عام 2001، علما بأن المصنف سابعا عالميا حاليا، يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20).