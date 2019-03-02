وبعد نحو شهر على قدومه إلى الليغا من الدوري الصيني، لعب وو لي أساسيا على ملعب كورنيا أل برات وسجل هدف فريقه الثالث في الدقيقة 65 أمام حارس المرمى، وبهذا الفوز احتل اسبانيول المركز الحادي عشر بعد 26 مباراة.

وانضم لي، المكنى "مارادونا الصين"، إلى إسبانيول في يناير الماضي بعد استحواذ مجموعة "راستار" الصينية المتخصصة بألعاب الفيديو على النادي الكتالوني، وخاض اليوم مباراته الخامسة.

وأحرز المهاجم (27 عاما) لقب هداف الدوري الصيني في الموسم الماضي، مع 27 هدفا في صفوف شنغهاي سيبغ وقاده إلى لقبه الأول في الدوري.

وكان تشانغ تشنغدونغ أول صيني يحترف في الدوري الإسباني عام 2015 مع نادي رايو فايكانو، لكنه لم يسجل أي هدف.