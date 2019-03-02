وكان أرسنال قاب قوسين أو أدنى من تقليص الفارق مع توتنهام إلى نقطة واحدة في الصراع على المركز الثالث من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ بقي متقدما حتى الدقيقة 74 بهدف الويلزي، آرون رامسي، قبل أن يعادل كاين النتيجة بركلة حصل عليها بنفسه، ويتصدى لوريس لركلة جزاء للبديل الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ، مما أنهى دربي شمال لندن متكافئا بين الغريمين في العاصمة.

وتفادى فريق المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، تلقي الخسارة التاسعة هذا الموسم والثالثة تواليا في الدوري، ورفع رصيده إلى61 نقطة بتعادله الأول هذا الموسم، محافظا على فارق النقاط الأربع مع أرسنال الرابع.

وكان مدرب أرسنال، الإسباني أوناي إيمري، قد أبقى الألماني مسعود أوزيل وأوباميانغ على مقاعد البدلاء في بداية المباراة على ملعب ويمبلي، إلا أن غياب اللاعبين لم ينعكس سلبا على أداء "المدفعجية" الفعال في الشوط الأول، رغم أن صاحب الأرض كان الأفضل على صعيد الاستحواذ.

وافتتح أرسنال التسجيل عندما استغل مهاجمه الفرنسي، ألكسندر لاكازيت، خطأ الكولومبي دافينسون سانشيز في إبعاد الكرة، فاقتنصها ومررها متقنة بينية الى رامسي المتقدم سريعا، فقطع نحو نصف طول الملعب وراوغ لوريس ببراعة وتخطاه قبل دفع الكرة بسهولة إلى المرمى الخالي (16).

وضغط توتنهام بعد الهدف، وكان له هدف ملغى بداعي التسلل سجله كاين في الدقيقة 24 بكرة رأسية بعد ركلة حرة.

وكانت لتوتنهام محاولة خطرة بتسديدة بعيدة لمدافعه البلجيكي يان فيرتونغن مرت بجانب القائم (39)، رد عليها أرسنال بتسديدة متقنة التفافية من النيجيري أليكس أيووبي (41) تصدى لها لوريس ببراعة.

وسنحت لتوتنهام أخطر فرص الشوط الأول (44)، عندما رفع كاين كرة لداخل المنطقة لاقاها الدنماركي كريستيان إريكسن بتسديدة أرضية "على الطاير" من مسافة قريبة، تصدى لها الحارس الألماني برند لينو بصعوبة، لتعود إلى الفرنسي موسى سيسوكو فسددها قوية أبعدها لينو مجددا.

وفي الشوط الثاني، دفع إيميري بأوزيل وأوباميانغ بدلا من رامسي ولاكازيت تواليا، وسط زيادة ضغط توتنهام بحثا عن التعادل.

وكان للاعبي بوكيتينو ما أرادوا، إذ تعرض كاين قبل أقل من 20 دقيقة من نهاية الشوط للدفع من قبل الألماني شكودران مصطفي أثناء محاولته الارتقاء لكرة عرضية، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبالرغم من أن اللقطات التلفزيونية أظهرت وجود شكوك حول تواجد كاين في موقف تسلل، فقد احتسب حكم المباراة أنطوني تايلور ركلة جزاء نفذها كاين على يسار لينو الذي ارتمى يمينا (74).

ورفع المهاجم الدولي، الذي عاد إلى صفوف فريقه في الأسبوع الماضي بعد غياب منذ يناير الماضي بسبب الإصابة، رصيده في ترتيب هدافي الدوري إلى 16 هدفا تساويا مع أوباميانغ.

وشهدت الدقائق الأخيرة تسارعا كبيرا في الإيقاع، وكاد أرسنال يعيد الأمور لصالحه عندما حصل أوباميانغ على ركلة جزاء إثر خطأ من سانشيز (89)، وسط اعتراض من لاعبي توتنهام.

وانبرى أوباميانغ بنفسه للتنفيذ، إلا أن كرته جاءت ضعيفة وأبعدها لوريس بيمناه، فوصلت إلى أيووبي داخل المنطقة، فأعادها سريعا إلى الغابوني الواقف بمحاذاة خط المرمى. وعند محاولته تحويلها نحو الشباك، تدخل البلجيكي يان فيرتونغن في اللحظات الحاسمة مبعدا الكرة إلى ركنية.

وأنهى أرسنال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الأوروغوياني لوكاس توريرا (90+1) بالبطاقة الحمراء المباشرة اثر تدخل خطر على داني روز.