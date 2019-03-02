وتصدر روغليتش (29 عاما) الترتيب بعدما قطع المراحل السبع بزمن 26 ساعة و27 دقيقة و29 ثانية، متفوقا بفارق 31 ثانية عن الإسباني أليخاندرو فالفيردي (موفيستار)، و44 عن الفرنسي دافيد غودو (غراما- إف دي جي).

وقال روغليتش بعد تتويجه: "أثبتنا مرة أخرى قوتنا كفريق، منذ المرحلة الأولى احتفظنا بالقميص الأحمر حتى الصعود إلى منصة التتويج".

وأبدى الدراج السلوفيني سعادته بالفوز باللقب "على طريقتنا، صحيح أننا لم نحرز سوى مرحلتين (الأولى والسادسة)، لكن قمنا بمنافسة كبيرة وعرفنا كيف ننهي الأمور لصالحنا".

من جانبه، حقق بينيت أول فوز في عام 2019 في مرحلة شهدت هبوب رياح قوية، بعدما قطع مسافة 145 كلم في 3 ساعات و17 دقيقة و51 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على الكولومبي فرناندو غافيريا (الإمارات) والأسترالي كاليب أيوان (لوتو سودال).

يذكر أن طواف الإمارات للدراجات الهوائية يقام للمرة الأولى بعد دمج سباقي أبوظبي ودبي، وتألف من 7 مراحل بمسافة إجمالية 1090 كلم عبرت الإمارات السبع.