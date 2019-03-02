وجاء تصريح كلوب قبل 24 ساعة من المباراة المهمة التي ستجمع "الريدز" بإيفرتون، الأحد، في الأسبوع 29 من البريمرليغ.

وفي حال فاز أبناء كلوب في هذا اللقاء وانهزم مانشستر سيتي (المطارد المباشر) في مباراته أمام بورنموث، سيصبح الفارق بينهما 4 نقاط.

وبالرغم من امتلك الفريق الأحمر لنجوم كبار مثل محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو، إلا أن مدرب النادي يرى أن ما سيعزز فرص الفوز بذرع البطولة هذا الموسم لا يتعلق بخط الهجوم.

ويرى كلوب أن دفاع ليفربول سيكون "النقطة الفاصلة" في فوز الفريق باللقب، حيث قال "المدافعون في الكرة المعاصرة أمر ضروري".

وأضاف "حين تسأل الأطفال الصغار عن المركز المفضل عندهم، يجيبون دون تردد الهجوم.. لكن كرة القدم تغيرت حيث أصبح الدفاع أهم خط في الفريق".

وتابع "إذا أردت الفوز، عليك أن تكون قويا دفاعيا.. هذا أمر مهم".

وساهم المدافعان أندي روبرتسون وألكسندر أرنولد بقوة في الفوز الأخير لفريقهم على واتفورد (5-0)، حيث كانا وراء كل الأهداف المسجلة بتمريرات حاسمة.

يشار إلى أن ليفربول يمتلك أقوى خط دفاعي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ لم تستقبل شباكه سوى 15 هدفا في 28 جولة، بينما يحل مطارده مانشستر سيتي في المركز الثاني دفاعيا، بعدما استقبلت شباكه 20 هدفا.