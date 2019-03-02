وسجل إيريك بليدسو رمية ثلاثية قبل دقيقتين و25 ثانية من النهاية ليمنح الأفضلية لباكس، الذي انتفض قرب النهاية وأحرز 15 من بين آخر 17 نقطة في اللقاء.

وأحرز بليدسو 31 نقطة وأضاف زميله يانيس أنتيتوكومبو 16 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة، ليحقق باكس فوزه السابع على التوالي.

وسجل ليبرون جيمس عملاق ليكرز 31 نقطة، ومرر 10 كرات حاسمة.

وشهد الربع الأخير التعادل ست مراتK ومنح جيمس أول تقدم لليكرز 118-116 بعد رمية ثلاثية قبل ثلاث دقائق و11 ثانية من النهاية.

لكن باكس هيمن على اللقاء بعد ذلك، ليفوز بفارق تسع نقاط.