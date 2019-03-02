وتأهلت الشربيني المصنفة ثانيا عالميا بعد فوزها على كاميل سيرم في لقاء نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في حين هزمت الطيب المصنفة ثالثا عالميا، رنيم الوليلي المصنفة أولى عالميا.

وأشارت الطيب إلى صعوبة التغلب على رنيم الوليلي في اللقاء واصفة إياها بالأفضل في العالم، حسب ما نقل الموقع الرسمي لمنظمة الاسكواش العالمية.

وأضافت: "يمثل تأهلي للنهائي ثمرة عمل شاق على مر سنين. أشعر بالسعادة للأداء الجيد الذي قدمته في المباراة".

وتعد بطولة العالم الحالية الأكبر قيمة مالية في تاريخها، إذ يصل مجموع جوائزها إلى مليون دولار.

وشهدت البطولة في السنوات الأخيرة هيمنة "للفراعنة" على اللقب، إذ نجحت الشربيني في التتويج باللقب مرتين متتاليتين، عامي 2016 و2016، بينما حصدت الوليلي لقب العام الماضي.