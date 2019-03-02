وتعود بداية الصراع التاريخي بين الملكي والكتالوني إلى عام 1902، الذي شهد أول لقاء كلاسيكو، وانتهى بفوز برشلونة بنتيجة 3-1 في "كأس التتويج"، التي أقيمت بمُناسبة الاحتفال بتتويج ألفونسو الثالث عشر ملكا لإسبانيا في ذلك العام، وفق ما ذكر موقع " Soccer Statistics Foundation" المعني بإحصائيات كرة القدم.

أما أول كلاسيكو في الليغا، فكان في 17 فبراير 1929، وفيه فاز النادي المدريدي على الكتالوني بنتيجة 2-1.

واليوم قد يصبح برشلونة أول فريق في تاريخ الليغا يفوز في 4 زيارات متتالية إلى ريال مدريد، علما أن النادي لم يخسر في آخر 13 مباراة لعبها في الدوري.

ويعد "البرغوث" ليونيل ميسي هداف الكلاسيكو بلا منازع، إذ يمتلك في رصيده 18 هدفا، في حين يتفوق ريال مدريد بعدد الانتصارات في الكلاسيكو الكبير بنتيجة 95 لقاء، حسب ما أورد موقع "سوكر لادوما" الرياضي.

ويعتبر مانويل سانشيز، المدريدي، اللاعب الأكثر ظهورا في تاريخ الكلاسيكو بواقع 43 مباراة، بينما يعد المدافع سيرخيو راموس الأكثر حصولا على البطاقات الحمراء برصيد 5.

ورغم عدم مشاركته في كلاسيكو الليلة، لا يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الرقم القياسي في أطول سلسلة متتالية من التسجيل في المباراة، بعد أن أحرز أهدافا في 6 لقاءات متتالية.

ومن الأرقام المثيرة الخاصة بالموقعة الكروية، خسارة الريال في جميع اللقاءات التي شارك بها الويلزي غاريث بيل بالبرنابيو، وتسجيل راموس 4 مرات أمام "البلوغرانا" بالرأس، وهو رقم لم يسجله أمام أي فريق آخر.

وعلى صعيد المدربين، فقد خسر مدرب برشلونة أرنيستو فالفيردي 12 مرة في 21 مباراة خاضها كمدرب أمام ريال مدريد في الليغا، بينما يعد هذا أول كلاسيكو لسانتياغو سولاري كمدرب للريال في الدوري وهو الذي عين بعد خسارة سلفه يولين لوبيتيغي في مباراة الدور الأول.

ويستعد أكثر من 1600 شخص من الشرطة والأجهزة الطبية للمشاركة في تأمين لقاء اليوم بين الناديين، حسب ما ذكرت صحيفة "لا فانجارديا".