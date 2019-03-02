وبضمه سيارة رولز رويس الشبح، التي تصل تكلفتها إلى 436 ألف دولار (330 ألف جنيه) يستكمل كريستيانو رونالدو أسطوله من السيارات الفاخرة بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

ويضم أسطول السيارات الفاخرة والفارهة الذي يمتلكه اللاعب، البالغ من العمر 34 عاما، طرزا مختلفة من سيارات أستون مارتن وبوغاتي وفيراري ولامبورغيني وبي أم دبليو وبنتلي ومرسيديس ومازيراتي.

ويصل عدد متتبعي اللاعب البرتغالي على حسابه في إنستغرام إلى نحو 156 مليون متابع.

وحظيت الصورة بحوالي 6.5 ملايين إعجاب، بعد 13 ساعة من نشر الصورة.

أما على حسابه على "تويتر" فيصل عدد متابعيه إلى 76.8 مليون متابع، وحظيت الصورة بأكثر من 126 ألف إعجاب و10 آلاف إعادة تغريدة.

بينما يصل عدد متابعيه على حسابه في فيسبوك إلى نحو 122.5 مليون متابع، وحظيت الصورة بإعجاب 308 آلاف متابع.

وكان رونالدو انتقل من ريال مدريد مقابل 130 مليون دولار الصيف الماضي، وبات نجما في يوفنتوس، حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة الإيطالية برصيد 19 هدفا أحرزها خلال 25 جولة.

وإجمالا، أحرز رونالدو 21 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة في 34 مباراة لعبها بقميص فريق السيدة العجوز، الذي يتصدر جدول الدوري من دون أي خسارة، بعدما فاز في 22 مباراة من أصل 25 مباراة في الدوري الممتاز.

ويتقدم يوفنتوس على نابولي، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق 13 نقطة بعد 25 جولة.