وقالت الصحيفة إن الحصة التدريبية للاعبي الريال في مركز "فالديبيباس" الرياضي لم تمر مرور الكرام، يوم الجمعة، موضحة "اضطر اللاعبون إلى سماع كم هائل من السباب والشتائم".

وتابع: "في العادة يقف الأنصار عند البوابة الرئيسية للملعب لتحية اللاعبين والتقاط صور تذكارية معهم، لكن ما حدث يوم الجمعة كان مغايرا تماما".

وواجه اللاعبون، حين خرجوا بسياراتهم من ملعب التدريب، غضبا عارما من عشرات المشجعين، الذين نعتوهم بألفاظ نابية، للتعبير عن غضبهم منهم.

واضطر عدد من اللاعبين إلى عدم التوقف لتحية الجماهير خوفا من تعرضهم للعنف اللفظي. فيما جرى اعتراض سيارتي كريم بنزيمة وغاريث بيل من طرف بعض المناصرين، قبل أن يتدخل الأمن.

وحضرت عناصر الشرطة على وجه السرعة إلى المكان، لتأمين خروج اللاعبين وإبعاد الجماهير الغاضبة عليهم.

وانهزم ريال مدريد بثلاثية نظيفة أمام برشلونة، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسيواجه الريال الفريق الكتالوني، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.