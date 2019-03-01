سكاي نيوز عربية - أبوظبي بلغ السويسري روجيه فيدرر نهائي دورة دبي الدولية للتنس، وبات على بعد خطوة واحدة من لقبه المئة في مسيرته بتغلبه، الجمعة، على الكرواتي بورنا تشوريتش بسهولة 6-2 و6-2 في ساعة و7 دقائق.