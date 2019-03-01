وقطع روغليتش مسافة المرحلة التي أقيمت في رأس الخيمة والبالغة 180 كلم، في 4 ساعات و15 دقيقة و39 ثانية، متفوقا بالسرعة النهائية على الهولندي توم دومولين (صن ويب)، والفرنسي دافيد غودو (غراما-اف دي جي).

وحافظ روغليتش على صدارة الترتيب والقميص الأحمر بزمن 23 ساعة و9 دقائق و38 ثانية، بفارق 31 ثانية عن الإسباني أليخاندرو فالفيردي (موفيستار)، و44 ثانية عن غودو، ليقطع خطوة كبيرة نحو منصة التتويج في طواف الإمارات الذي يختتم السبت في دبي بالمرحلة السابعة لمسافة 145 كلم.

وقام روغليتش بمجهود كبير لنيل المركز الأول في المرحلة السادسة التي تخللها في آخر 20 كلم صعود جبل جيس، الأعلى في الإمارات (1900 م)، التي شهدت ضبابا كثيفا وهبوب عواصف رملية.

وبدا أن دومولين دراج صن ويب في طريقه للفوز، قبل أن ينطلق الدراج السلوفيني بقوة من الخلف في الأمتار الأخيرة، ويعبر خط النهاية في المركز الأول.

وقال روغليتش: "كانت مرحلة جيدة لنا كفريق، أظهرنا مرة أخرى قوتنا، منذ بداية السباق قام زملائي بحمايتي من الريح، لم يكن الأمر سهلا، وسعيد بالوصول إلى خط النهاية بالمركز الأول".

ونقلت "فرانس برس" عن الدراج السلفويني، قوله: "كنت قلقا بعض الشيء من المنافسة، في آخر 15 كلم كنا سريعين جدا، كان علينا أن نحارب من أجل تحقيق الفوز".

يذكر أن طواف الامارات للدراجات الهوائية يقام للمرة الأولى بعد دمج سباقي أبوظبي ودبي، ويتألف من 7 مراحل تختتم في الثاني من مارس، بمسافة إجمالية 1090 كلم تعبر الإمارات السبع.