وقال سولسكاير إن راشفورد سيبدأ مواجهة ساوثامبتون، السبت، في الأسبوع 26 من البريميرليغ، لكن زميله أنطوني مارسيال لا يزال يعاني من إصابة في فخذه.

وتعرض راشفورد للإصابة خلال موجهة ليفربول التي انتهت بالتعادل السلبي الأحد الماضي، لكنه استكمل المباراة للنهاية بعد نفاد التغييرات الثلاثة.

ولم يشارك المهاجم البالغ عمره 21 عاما، والذي سجل 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفوز 3-1على ملعب كريستال بالاس الأربعاء الماضي، لكنه شارك كبديل في الشوط الثاني.

وقال سولسكاير للصحفيين: "شعر (راشفورد) بألم يوم الأربعاء، لكنه سيكون جاهزا. ربما أدفع به من البداية أمام ساوثهامبتون".

وأضاف: "تضع خطة ثم يتعرض البعض للإيقاف أو الإصابة. إيقاف أحد اللاعب أو إصابته قد يؤدي إلى تغيير كبير في طريقة اللعب. الأمر الآن يتعلق باللاعبين المتاحين".