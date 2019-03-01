ولا يمضي ساري أوقاتا سعيدة بملعب "ستامفورد بريدج"، إذ خسر "البلوز" نهائي كأس الرابطة من مانشستر سيتي الذي هزمه أيضا بستة أهداف دون مقابل في الدوري، إضافة إلى إقصائه من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وحلوله في المركز السادس بالدوري.

كما دخل الإيطالي في مشاحنات مع إيدين هازارد، واتهمه بافتقاره للانضباط والصفات القيادية، كما عمقت حادثة رفض الحارس كيبا أريزابالاغا قراره بالاستبدال من ضعف العلاقة بين المدرب ولاعبي النادي.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية، فإن النادي اللندني يقاتل للحصول على توقيع زيدان الذي سيعود للتدريب بداية الموسم المقبل، وخصوصا بعد ورود أنباء عن ترك ماسيميليانو أليغري ليوفنتوس.

وأشارت الصحيفة أن زيدان قد لا يمانع في العودة "للسيدة العجوز"، حيث لعب للفريق 212 مباراة على مدار خمس سنوات قضاها في إيطاليا، حقق خلالها الفوز بلقب الدوري مرتين.

وتحدث مصدر موثوق للصحيفة بأن "ماسيميليانو يشعر بأن الوقت قد حان للتغيير بعد اقترابه من إحراز لقب الدوري ليوفنتوس للمرة الخامسة، إلا أنه يود أن يقدم أفضل من ذلك في بطولة دوري الأبطال".