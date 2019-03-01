وتفوق برشلونة بثلاثية نظيفة على مضيفه الريال، أول أمس الأربعاء، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الفريق المكلف بإدارة تلك الحسابات الاجتماعية لبرشلونة احتفل بطريقة مميزة بهذا الانتصار.

ونشرت صفحة الفريق الكتالوني على "إنستغرام" صورة تظهر احتفالات لاعبي برشلونة من قلب غرفة تبديل الملابس خلال آخر 3 انتصارات لهم على مدريد في قلب البرنابيو. وعلقت عليها بالقول "ابحث عن الاختلافات".

وقال أنصار الفريق، في تعليق طريف، إنه كان على حساب برشلونة في إنستغرام الانتظار إلى غاية السبت لنشر صورة تضم احتفالات آخر 4 انتصارات، في إشارة إلى احتمال فوز "البارصا" على الريال يوم السبت.

وذكرت "الماركا" أن انتصارين حققا في الدوري الإسباني، فيما كان الانتصار الثالث ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

وسيواجه الريال الفريق الكتالوني، يوم غد السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.