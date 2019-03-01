وفان ديك أحد المرشحين لنيل الجائزة إلى جوار ثلاثي مانشستر سيتي المؤلف من سيرجيو أغويرو ورحيم سترلينغ وديفيد سيلفا ومهاجم ليفربول محمد صلاح، الفائز بالجائزة العام الماضي.

وأصبح المدافع الهولندي، القادم من ساوثمبتون في يناير 2018 مقابل نحو 75 مليون جنيه إسترليني (99.43 مليون دولار)، العمود الفقري لدفاع ليفربول الذي حافظ على شباك فريقه، دون أن تهتز خلال 16 مباراة هذا الموسم.

وقال روبرتسون لوسائل إعلام بريطانية "لو انتهى الموسم الليلة سأمنحه الجائزة شخصيا".

ومنذ بدء منح الجائزة عام 1974 حصل 5 مدافعين عليها، آخرهم جون تيري قائد تشيلسي عام 2005.

وأضاف روبرتسون "دائما ما يحصل المهاجمون على الجائزة لأنهم يحرزون الأهداف ويخطفون الأضواء لكن هذا الموسم فيرجيل يؤدي بشكل رائع ويحصل على الإشادة التي يستحقها".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.