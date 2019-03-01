وقال المصدر إن عدسات المصورين رصدت سلوكا "غريبا" لسولاري، عقب نهاية الحصة التدريبية ليوم الخميس.

وخرج لاعبو النادي الملكي بسياراتهم من البوابة الرئيسية لملعب التدريب، وقاموا بتحية الجماهير التي كانت واقفة في الخارج لمساندتهم والرفع من معنوياتهم، بعد هزيمتهم في الكلاسيكو.

أما سولاري فغير اتجاه سيارته الصغيرة ذات القعدين، بطريقة سريعة، حين لمح أنصار ريال مدريد أمام البوابة، ثم غير الطريق، وخرج من البوابة الخلفية للملعب.

وقال معلقون إن سولاري "لا يقوى على مواجهة انتقادات الجماهير بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق، كما أنه يريد التركيز على المباراة المقبلة يوم السبت".

وانهزم ريال مدريد بثلاثية نظيفة أمام برشلونة، أول أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسيواجه الريال الفريق الكتالوني، يوم غد السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.