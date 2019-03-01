وحقق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فوزه الأول على الإطلاق في أوكلاهوما سيتي عندما أوقف 19 هزيمة متتالية بتغلبه 108-104 على ثاندر.



وأحرز جيمس هاردن 58 نقطة ليقود هيوستون روكتس لتعويض تأخره بفارق 21 نقطة والفوز 121-118 على ضيفه ميامي هيت.

ومنذ آخر فوز في 14 ديسمبر 2012، خسر ماجيك 11مباراة متتالية أمام حامل اللقب في آخر موسمين، لكنه تقاسم معه الفوز في المواجهتين في الموسم الحالي.

ووجد وريورز، الذي تلقى الهزيمة الثانية في ليلتين متتاليتين بعد خسارته 126-125 أمام هيت، صعوبة أمام صاحب الأرض لكنه لم يتأخر بفارق أكثر من 11 نقطة.

وتقدم وريورز لأول مرة في الربع الثالث ورفع الفارق إلى 13نقطة في بداية الربع الأخير وبدا أنه في طريقه للفوز.

لكن ماجيك انتفض ليحقق فوزا عزز به فرصته في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012.

وتقدم ماجيك إلى المركز الثامن في القسم الشرقي برصيد 29 فوزا و34 خسارة.

وأحرز أرون جوردون 22 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة لماجيك، فيما أضاف زميله تيرانس روس 16 نقطة.

وكان ستيفن كوري الأكثر تسجيلا في صفوف وريورز وله 33 نقطة، وتبعه كلاي طومسون وكازنز ولكل منهما 21 نقطة لكن الأخير استحوذعلى 11 كرة مرتدة.

وحافظ وريورز على صدارة الغرب برصيد 43 فوزا و19 هزيمة مستفيدا من خسارة دنفر ناجتس 111-104 أمام ضيفه يوتا جاز، ليتجمد رصيده عند42 انتصارا و19 خسارة في المركز الثاني.

ويحتل جاز المركز السادس في الغرب وله 35 فوزا في 61 مباراة.