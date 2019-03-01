وقال موقع "سبورت إنغليش" إن ليلة الأربعاء لم تكن جيدة بالنسبة لمهاجم النادي الملكي، وذلك لسببين.

وأضاف المصدر أن السبب الأول يعود إلى الهزيمة التي تلقاها الفريق على يد برشلونة بثلاثية نظيفة، وإقصائه من كأس ملك إسبانيا، فيما يرجع السبب الثاني إلى تعرض منزل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما للسرقة.

وتعرض منزل اللاعب، المتواجد في العاصمة مدريد، للسرقة أثناء مشاركته في الكلاسيكو، وفق ما نقل الموقع عن إحدى القنوات المحلية.

وقالت القناة إن لصوصا استغلوا وجود بنزيمة في الملعب، لينفذوا عملية السرقة، مشيرة إلى أن قيمة المسروقات لم تعرف بعد.

وتابعت أن المعلومات بشأن العملية لا تزال قليلة، فيما تحقق الشرطة الإسبانية حاليا في الواقعة، للوصول إلى المجرمين.

ولم يكن بنزيمة أول لاعب يتعرض للسرقة، حيث فاجأ لصوص، قبل أيام، منازل نجم نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي، والغاني كيفن برينس بواتنغ، لاعب برشلونة.