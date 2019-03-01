وسيلعب بلنسية، الذي نال اللقب في آخر مرة بلغ فيها النهائي في2008، ضد برشلونة الفائز باللقب 30 مرة يوم 25 مايو باستاد بنيتو بيامارين.

وعدل فريق المدرب مارسيلينو تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 في مباراة الذهاب ضد بيتيس وكان يكفيه التعادل بدون أهداف للوصول إلى النهائي.

وبدا أنه امتص ضغط بيتيس الذي استحوذ على الكرة لأغلب الفترات.

وأتيحت أفضل الفرص للفريق الزائر في شوط أول متكافئ ومتوتر وأنقذ خاومي دومينيك حارس بلنسية تسديدة قوية من جيسي فيما وضع عيسى ماندي مدافع بيتيس كرة بضربة رأس بجوار المرمى بعد ركلةركنية.

وأظهر بلنسية طموحا أكبر بعد الاستراحة وتقدم بفضل هجمة جيدة في الدقيقة 56 عندما انطلق كيفن جاميرو إلى داخل منطقة الجزاء وأرسل تمريرة عرضية إلى مورينو الذي هز الشباك بسهولة من مدى قريب.

وأصبح بيتيس بحاجة إلى هدفين للحفاظ على آماله في خوض النهائي الذي سيقام على ملعبه وواصل الاستحواذ على الكرة لكن بلنسية أغلق المساحات ولم يتعرض لخطر.

وتغلب برشلونة، الفائز باللقب في آخر أربعة مواسم، 3-صفر على مستضيفه ريال مدريد في مباراة الإياب الأربعاء لينتصر 4-1 في النتيجة الإجمالية في المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي.