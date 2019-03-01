وقال إنفانتينو: "من الواضح أن هذه مهمة ليست سهلة، اتخذنا قرارا بأن بزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخبا انطلاقا نسخة 2026، لكن تطبيق هذا بدءا من مونديال 2022 سيكون أمرا مختلفا".

ولمح الرئيس الفيفا إلى رغبة الاتحاد بمشاركة 48 منتخبا في مونديال 2022، قائلا: "إذا كانت قناعتنا بأن 48 هو العدد المناسب للمنتخبات، فلما لا نحاول القيام بذلك قبل نسخة 2026؟".

لكن إنفانتينو أشار في تصريحاته، إلى أن تحقيق مونديال من 48 فريقا، قد يكون "صعبا" في قطر وحدها، مما يعني أن دول أخرى مجاورة قد تشارك في تنظيم النسخة المقبلة، أو أن تجربة الـ48 منتخبا ستطبق بدءا من 2026.

وأضاف رئيس الفيفا: "ندرس حاليا إمكانية إضافة 16 منتخبا بجماهيرها وأشياء أخرى كثيرة، وقبل أن نقرر ذلك يجب أن نعرف إذا ما كانت هناك البنيات الأساسية اللازمة".