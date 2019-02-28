وكشف النادي الكتالوني أنه وضع شرطا جزائيا كبيرا بقيمة 500 مليون يورو (569 مليون دولار)، في عقد المدافع الدولي الإسباني صاحب الـ29 عاما.

وزادت أهمية ألبا للفريق منذ تولى إرنستو فالفيردي تدريب برشلونة في 2017، ويلعب بانسجام كبير مع ليونيل ميسي حيث صنع 20 هدفا للنجم الأرجنتيني.

ولعب ألبا 282 مباراة مع برشلونة منذ عودته لناديه السابق من فالنسيا في 2012، بعد أن تركه صغيرا.

وحصد ألبا مع برشلونة 14 لقبا، من بينها 4 ألقاب للدوري الإسباني ومثلها لكأس ملك إسبانيا، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015.

وخاض ألبا 67 مباراة مع منتخب إسبانيا، وكان ضمن التشكيلة الفائزة ببطولة أوروبا 2012.