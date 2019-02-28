وانتصر برشلونة في لقاء الكلاسيكو بثلاثية نظيفة في مدريد، ليضمن مقعده في نهائي كأس الملك، لكن يبدو أن انتصار برشلونة لم يكن فقط في الملعب، بل في المدرجات أيضا.

ورغم عددهم المحدود، لم تتوقف جماهير برشلونة عن "استفزاز" جماهير ولاعبي أصحاب الأرض، خاصة بأغنية حملت عبارة "أين رونالدو؟"، في إشارة لافتقاد بطل أوروبا لنجمه السابق كريستيانو رونالدو.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، رددت الجماهير هذه العبارة الساخرة بعد أن ضمنت الانتصار، لتعمق جراح "الملكي" الذي يعاني موسما متذبذبا للغاية.

وغادر النجم البرتغالي كتيبة "الميرينغي" الصيف الماضي، وانتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو، مما ترك فراغا كبيرا في الفريق، لم يستطع تعويضه أي من نجوم الفريق الآخرين.