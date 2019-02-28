وكانت أثينا قد شهدت مراسم الاحتفال بشعلة الأمل للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الأربعاء، في احتفال جرى وفق التقاليد الأولمبية، حيث أقيمت المراسم في قصر زابيون.

وشهد مطار أبوظبي احتفالا كبيرا خلال استقبال الشعلة، التي تم نقلها على متن طائرة الاتحاد للطيران الخميس، وكان في مقدمة مستقبليها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي.

من المقرر أن تنطلق "شعلة الأمل" للأولمبياد الخاص لتجوب الإمارات، يوم 4 مارس، تحت رعاية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية.

وستنطلق "شعلة الأمل" من إمارة الفجيرة، وستمر بكافة إمارات الدولة، وصولا إلى العاصمة أبوظبي لتعلن وقتها بداية الأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية أبوظبي 2019.





