وبانتصاره على كريستال بالاس بنتيجة 3-1 مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق مانشستر يونايتد 8 انتصارات متتالية خارج أرضه في جميع المسابقات، للمرة الأولى بتاريخ النادي.

ويعد إنجاز سولسكاير رقما صعبا ولافتا، لم يستطع تحقيقه أكبر المدربين الذين مروا على النادي، وأبرزهم الأسطوري أليكس فيرغسون.

وعزز هذا الانتصار مكانة سولسكاير في لائحة المرشحين لتولي تدريب النادي الموسم المقبل، وقد يغير نظرة الإدارة التي أحضرته ليدير الفريق "مؤقتا" حتى نهاية هذا الموسم.

ويبتعد "الشياطين الحمر" بفارق نقطة واحدة فقط عن أرسنال، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الرئيسي لسولسكاير هذا الموسم.