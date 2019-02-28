وواصل بوسطن سيلتيكس انهياره وتلقى الهزيمة الرابعة على التوالي بخسارته 97-92 أمام ضيفه بورتلاند تريل بليزرز.

وأحرز جيمس هاردن 30 نقطة ليقود هيوستون روكتس للفوز 118-113 على مستضيفه تشارلوت هورنتس.

وبدا أن وريورز حامل اللقب في آخر موسمين في طريقه لخطف الفوز بعدما عوض تأخره بفارق 24 نقطة في الربع الثاني عندما تقدم بفارق أربع نقاط قبل 18.1 ثانية من النهاية.

لكن ويد سجل رمية ثلاثية ليقلص الفارق إلى 124-123 وحصل كيفن دورانت على رميتين حرتين أضاع الأولى منهما ليتقدم وريورز 125-123 قبل 13.9 ثانية من النهاية.

ووصلت الكرة إلى ويد الذي تصدى جوردان بل لرميته الثلاثية الأولى لكن الكرة لم تبعد كثيرا ليصوبها مرة أخرى وهو يقفز على ساق واحدة مع شارة النهاية.

وعوض هيت هزيمته المؤلمة 120-118 أمام وريورز قبل 18 يوما رغم تقدمه بفارق ثلاث نقاط قبل 51.4 ثانية من النهاية.

وأوقف هيت ثلاث هزائم متتالية أمام وريورز إذ لم يفز عليه منذ 23 يناير كانون الثاني 2017.

وأنهى ويد المباراة برصيد 25 نقطة لكنه لم يكن الأكثر تسجيلا في صفوف هيت إذ تفوق عليه زميله جوران دراجيتش وله 27 نقطة من بينها 21 نقطة في الربع الثاني.

ووضع هيت حدا لثلاث هزائم متتالية منذ استئناف البطولة بعد عطلة مباراة كل النجوم بانتصاره 27 مقابل 33 هزيمة لكنه ما زال في المركز العاشر في القسم الشرقي.

وأحرز كلاي طومسون 36 نقطة لوريورز من بينها سبع رميات ثلاثية من 15 محاولة.

وأضاف دورانت 29 نقطة وستيفن كوري 24 نقطة وغاب ديماركوس كازنز عن الفريق الفائز باللقب ثلاث مرات في آخر أربعة مواسم.

ويتصدر وريورز القسم الغربي برصيد 43 فوزا و18 هزيمة متقدما بانتصار واحد على دنفر ناجتس.

ومدد بليزرز سلسلة انتصاراته إلى خمس مباريات متتالية وتغلب على سيلتيكس للمرة الثانية هذا الموسم ليتفوق عليه في المواجهتين للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

وبعد تقدم سيلتيكس بفارق نقطة واحدة في بداية الربع الثالث هيمن الفريق الزائر على المواجهة وتقدم بفارق 12 نقطة في عدة مناسبات.

وأحرز داميان ليلارد 33 نقطة لبليزرز وأضاف ماوريس هاركلس 17 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة.

وعزز بليزرز مكانه في المركز الرابع في القسم الغربي وله 38 فوزا في 61 مباراة مقابل العدد ذاته من الانتصارات لأوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب المركز الثالث لكن من 60 مباراة.

وكان كايري إيرفينج الأكثر تسجيلا في صفوف سيلتيكس وله 31 نقطة وأحرز جيسون تيتوم 14 نقطة.

وظل سيلتيكس في المركز الخامس في الشرق برصيد 37 فوزا و25 هزيمة أمام بروكلين نتس الذي خسر 125-116 أمام ضيفه واشنطن ويزاردز.

وأحيا ويزاردز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية إذ رفع رصيده إلى 25 فوزا مقابل 36 هزيمة لكنه يحتل المركز 11 في القسم الشرقي متأخرا بثلاثة انتصارات عن هورنتس صاحب المركز الثامن.

* 30 نقطة

وتوقفت سلسلة من تسجيل 30 نقطة على الأقل عند 32 مباراة متتالية تقدم بها هاردن إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر في التاريخ في هذه الإحصائية خلف ويلت تشامبرلين خلال الفوز 119-111 على أتلانتا هوكس.

لكن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي عاد إلى تألقه ليقود روكتس لانتصار صعب بعدما تأخر بفارق 12 نقطة في الربع الثالث.

وهذا هو الفوز الخامس على التوالي لروكتس على هورنتس إذ خسر أمامه لآخر مرة في 12 مارس آذار 2016.

وبالإضافة إلى نقاط هاردن أحرز كلينت كابيلا 23 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة.

ورفع روكتس رصيده إلى 36 انتصارا و25 هزيمة ليستقر في المركز الخامس في القسم الغربي.

وكان كيمبا ووكر الأكثر تسجيلا في صفوف هورنتس وله 35 نقطة وأضاف جيريمي لامب 18 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة.

وعوض يوتا جاز تأخره بفارق 17 نقطة ليفوز 111-105 على ضيفه لوس أنجليس كليبرز.

وأحرز دونوفان ميتشل 32 نقطة لجاز وأضاف زميله رودي جوبير 20 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة.

بينما لم تكن 18 نقطة من كل من دانيلو جاليناري ولو وليامز كافية لتفادي كليبرز الخسارة.

ويحتل جاز المركز السادس في القسم الغربي برصيد 34 فوزا مثل سان أنطونيو سبيرز، الذي فاز 105-93 على ديترويت بيستونز، وكليبرز صاحبي المركزين السابع والثامن على الترتيب لكنه خاض 60 مباراة مقابل 63 لكل منهما.

وأحرز المبتدئ لوكا دونتشيتش 26 نقطة ليقود دالاس مافريكس للفوز 110-101 على ضيفه إنديانا بيسرز.

وتلقى بيسرز الهزيمة الثانية على التوالي لكنه ما زال في المركز الثالث في الشرق برصيد 40 فوزا و22 خسارة.

ويحتل مافريكس المركز 12 في القسم الغربي وله 27 انتصارا و34 هزيمة.

واحتاج أتلانتا هوكس إلى وقت إضافي للفوز 131-123 على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز فيما فاز شيكاجو بولز 109-107 على ممفيس جريزليز.