وشهدت المباراة تألق قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي سجل هدفين، وكذلك السنغالي ساديو ماني الذي هز الشباك في مناسبتين، ولقي هدفه الثاني الذي سجله بالكعب إعجاب المتابعين.

وفي تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي قال كلوب: "لقد لعبنا بالضبط المباراة التي أردناها. والجميع على مستوى عالٍ حقاً، وقدم المدافعون وخط الوسط مباراة كبيرة وحافظ حارس المرمى على نظافة شباكه، أمام خصم قوي."

وأضاف: "قدمنا أداء استثنائيا. غدا يوم آخر، نريد أن نلعب على هذا النحو كل مباراة، وربما يكون ذلك ممكنًا أحيانًا وأحيانًا أخرى أقل قليلاً."

وعند سؤاله عن هدف ماني الثاني، قال كلوب: ""الهدف الثاني لم أره، كان هناك لاعب يحجب رؤيتي، سمعت عنه فقط لكن لم أشاهده حتى الآن، أنا آسف، لكني أحببت الهدف الأول أيضا."

وأشاد كلوب بأداء ماني الذي "قدم أداء رائعًا طوال المباراة في المركز الجديد"، وأكد "هو لاعب رائع".

وتمكن ماني من تحطيم رقمه القياسي بعدد الأهداف في موسم واحد في "البريمييرليغ"، رافعا رصيده هذا الموسم إلى 14 هدفا.

ورغم عجز هداف ليفربول محمد صلاح عن التسجيل في المباراة، فإنه حظي أيضا بمديح كلوب الذي قال: "كذلك أداء محمد صلاح كان استثنائيا، هو رائع في مركز الجناح لا يمكن إيقافه في مباراة لم يسجل فيها أهداف."

وحافظ ليفربول على فارق النقطة الوحيدة مع مانشستر سيتي الذي حقق فوزا صعبا بهدف وحيد من ضربة جزاء على وست هام يونايتد.

وعن فوز السيتي قال كلوب: "أنا لا أذهب إلى غرفة خلع الملابس ويخبرني أحدهم بفوز مانشستر سيتي وأصاب بنوبة قلبية. إنه أمر طبيعي إذا كنت في قمة الجدول فمن الطبيعي أن يفوز المتنافسون."

وخص كلوب لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد بالكثير من الإشادة، وهو الذي صنع ثلاث تمريرات حاسمة، رغم كونه عائدا من الإصابة.

وقال كلوب: "قدم أداء رائعا، ومن الواضح أنه كان لائقا، إذا رأيت كيف كان يركض في كل الهجمات المضادة لهم وشارك في كل حالة هجومية إلى حد كبير ... كان أداء رائعًا."