وتتمثل العقدة في عدم قدرة "البرغوث" على تسجيل أي هدف في شباك الميرنغي في تلك البطولة، رغم أنه يعد الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 27 هدفا.

وكان البلوغرانا قد ضمن التأهل إلى نهائي كأس الملك بعد فوزه الكبير، ليقترب بدرجة كبيرة من الحفاط على اللقب للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز تاريخي يصعب تكراره على بقية الأندية الإسبانية.

وبالعودة إلى ميسي فإنه يملك سجلا رائعا في مواجهات الكلاسيكو، إذ خاض "الساحر الأرجنتيني" حتى الآن 40 مباراة أمام ريال وهو خامس أكثر اللاعبين مشاركة في تلك المواجهات النارية.

وتمكن البرغوث من زيارة شباك الملكي في جميع المسابقات باستثناء كأس الملك، ليسجل في مرماه 18 هدفاً في الليغا و6 أهداف في مباريات السوبر الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

وساهم ميسي أيضا في إحراز 4 من أهداف برشلونة الستة الماضية بمعقل الميرنغي في ستاد بيرنابيو في جميع المنافسات، إذ سجل 3 وصنع هدفا.