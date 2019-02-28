وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 59 عندما احتسبت مخالفة ضد فيليبي أندرسون بسبب إعاقة برناردو سيلفا وتقدم أغويرو بهدوء ليسجل من علامة الجزاء.

وأعد مانويل بليغريني مدرب سيتي السابق فريقه الحالي وست هام لإحباط أصحاب الأرض وقام الفريق اللندني بعمل ممتاز في أغلب اللقاء، وفرض على سيتي اللجوء للعب على الجناحين حيث واجه صعوبات في صناعة الفرص.

وحاصر سيتي الفريق الزائر في أول 45 دقيقة واقترب ديفيد سيلفا من افتتاح التسجيل عندما سدد في القائم بعد تمريرة منخفضة ممتازة.

وكاد وست هام أن يسجل في الشوط الثاني عندما مرر البديل مانويل لانتسيني إلى آندي كارول عند الزاوية البعيدة، لكن إيدرسون حارس سيتي قام بعمل جيد ليبعد محاولة المهاجم.

وأشرك بعدها بيب غوارديولا مدرب سيتي رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا وساهما في تغيير إيقاع المباراة وسير اللعب.

ويملك سيتي صاحب المركز الثاني 68 نقطة بينما لدى ليفربول المتصدر 69.