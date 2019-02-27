وجاء قرار ساري بعد الحادثة الغريبة وقعت في الثواني الأخيرة من مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الأحد، حين رفض حارس مرمى تشلسي الخروج من الملعب واستبداله بحارس آخر.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع من نهائي الكأس، رفض كيبا أن ينفذ توجيهات المدير الفني للفريق الإيطالي ماوريتسيو ساري، بالخروج من الملعب من أجل دخول الحارس ويلي كاباييرو، استعدادا لخوض ركلات الترجيح.

ودخل تشلسي مباراته المهمة أمام توتنهام في ديربي لندن الأربعاء، بالحارس الأرجنتيني البديل، قيما جلس أريزابالاغا على مقاعد البدلاء.

ولا يعرف حتى الآن إذا ما كان ساري سيعتمد على كاباييرو كحارس أساسي حتى نهاية الموسم، أم أنه سيعفو عن كيبا بعد مواجهة الأربعاء.

وكانت إدارة الـ"بلوز" قد قررت اقتطاع راتب أسبوع من مرتب الحارس الإسباني، دون أن تحرمه من المشاركة، إلا أن ساري قرر المضي بمعاقبة الحارس من اللعب.