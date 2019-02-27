وبعدما سجل هدفا في مرمى مضيفه (3-1) خلال مباراة الفريقين في المرحلة الثالثة والعشرين من الليغا، قام بيل بحركة مسيئة بذراعيه متوجها نحو مشجعي أتلتيكو مدريد على ملعبه واندا متروبوليتانو.

وتقدمت رابطة الدوري بشكوى ضد بيل إلى الاتحاد الإسباني على خلفية هذه الحركة التي لم تكن واردة في تقرير حكم المباراة.

إلا أن الاتحاد أشار اليوم إلى أنه "لم يعثر على خرق لقواعد اللعبة أو (حصول) حركة تستحق الإنذار أو العقوبة التأديبية".

ويمكن للعقوبة في حالات مماثلة أن تصل الى الإيقاف 12 مباراة.

وبهذا القرار، سيكون بيل متوافرا لمدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري لخوض لقاءي برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو، الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا (1-1 ذهابا في كامب نو)، والسبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الذي يتصدر برشلونة ترتيبه برصيد 57 نقطة، بفارق تسع نقاط عن ريال الثالث.