وارتكب راموس خطأ ضد كاسبر دولبرج في الدقيقة 89 من ذهاب دور الستة عشر في هولندا حيث فاز حامل اللقب 2-1. ونتيجة للإنذار سيغيب المدافع البالغ عمره 32 عاما عن لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر الاتحاد الأوروبي أن يحقق في الواقعة بعدما أبلغ راموس الصحفيين "سأكذب إذا قلت إنني لم أكن متعمدا".

ورغم ذلك قال راموس في وقت لاحق "كنت أشير إلى تعمد ارتكاب الخطأ. الخطأ لم يكن من الممكن تجنبه. وليس الحديث عن تعمد الإنذار.

"لهذا السبب قلت إني سأكذب إذا قلت إنني لم أكن أعرف أني سأتعرض للعقوبة بل كنت أعرف أنه لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى ارتكاب الخطأ.

"وهذا ما كنت أقصده عندما قلت إنه في كرة القدم يجب أن يتخذ المرء قرارات صعبة".

وسيقلل إيقاف راموس عن لقاء الإياب من فرص الغياب المحتمل لمباريات أكثر أهمية إذا واصل ريال مسيرته في المسابقة مع الأخذ في الاعتبار إلغاء كل الإنذارات بعد منافسات دور الثمانية.

ورغم ذلك لو تأكد حصول راموس على إنذار متعمد فإنه قد يتعرض للإيقاف في مباراتين.

وردا على سؤال إذا كان يعرف أن الخطأ سيسفر عن بطاقة صفراء والإيقاف قال راموس "نعم لكن لم يكن لدي أي خيار آخر".

وعوقب داني كاربخال زميل راموس في ريال الموسم الماضي بسبب تعمد الحصول على إنذار في دور المجموعات أمام أبويل نيقوسيا القبرصي.

وعوقب كاربخال بالإيقاف عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام بروسيا دورتموند إضافة إلى مباراة ذهاب دور الستة عشر أمام باريس سان جيرمان.

وسيعقد الاتحاد الأوروبي جلسة استماع في قضية راموس غدا الخميس.