وشكل الجناح الأرجنتيني محور الحركة في مباراة هيمن عليها فريق العاصمة الفرنسية، وحسم نتيجتها عمليا من الشوط الأول بهدفيه (8 و28)، قبل أن يضيف البلجيكي توما مونييه الثالث (77)، في ظل محاولات قليلة من ديجون صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري، بفارق 48 نقطة عن سان جرمان حامل اللقب ومتصدر الترتيب حاليا.

وضغط سان جرمان من البداية على ملعبه بارك دي برانس، وافتتح التسجيل قبل انقضاء الدقائق العشر الأولى، عندما انفرد دي ماريا بعد تمريرة متقنة في العمق من وسط الملعب عبر الألماني يوليان دراكسلر، فتقدم بها، ورفعها قبل عبوره خط منطقة الجزاء، ساقطة "لوب" رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى حارس ديجون الإيسلندي رونار رونارسون.

وبحسب موقع "أوبتا" للاحصاءات الرياضية، ساهم دي ماريا بعشرة أهداف في المباريات التسع الأخيرة لفريقه في مختلف المسابقات (سجل 6 وصنع أربع تمريرات حاسمة).

وتستكمل مباريات ربع النهائي الأربعاء بلقاء رين وضيفه أورليان (درجة ثانية)، وليون وضيفه كاين، على أن تقام المباراة الأخيرة في هذا الدور بين فيتريه (درجة رابعة) ونانت في السادس من مارس.