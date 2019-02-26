ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، أكد الهداف الأرجنتيني الذي يعتبره الكثيرون ضمن أفضل المهاجمين في تاريخ اللعبة، أن أندية ريال مدريد وأي سي ميلان ومانشستر يونايتد، أرادت التعاقد معه عندما بزغ نجمه مع فيورنتينا الإيطالي.

وقال "باتيغول" صاحب الـ50 عاما، حول الموضوع: "عندما كنت مع فيورنتينا، أرادتني أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وميلان، في النهاية فضلت الحياة الهادئة في فلورنسا".

وأضاف: "لو ذهبت لريال مدريد لحققت الألقاب وسجلت أكثر من 200 هدف، لكنني كنت سأشعر بالملل. نفس الشيء ينطبق على ميلان".

وبعد مسيرة 9 سنوات مع "الفيولا"، انتقل باتستوتا إلى روما حيث حقق معه لقب الدوري الإيطالي الوحيد في حياته عام 2001، وهو اللقب الذي استعصى على الفريق تحقيقه منذ وقتها.