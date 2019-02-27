وقال سولاري إن اللاعب الأعسر "يركز بنسبة 100 بالمئة" على مباراتي القمة أمام برشلونة خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وشارك بيل (29 عاما) كبديل في آخر مباراتين مع ريال مدريد بالدوري المحلي، ورفض الاحتفال بعد أن أحرز هدف الفوز 2-1 على ليفانتي الأحد الماضي، مما أثار عاصفة من الانتقادات في وسائل إعلام محلية.

ومع ذلك لم يظهر أي مؤشر على وجود مشاكل في غرفة ملابس الفريق، وخاض بيل التدريب الثلاثاء مع بقية زملائه في الفريق بشكل معتاد.

وفي مؤتمر صحفي يسبق إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، الأربعاء، أمام برشلونة (انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1) واجه سولاري عدة أسئلة بشأن بيل، وأصر المدرب الأرجنتيني على أن اللاعب أدى التدريبات بطريقة معتادة وأكد أن بيل تجاوز الموقف.

وقال: "أتفهم تماما أسباب رغبتكم في النظر إلى الأمور من هذه الزاوية، وأن وسائل الإعلام تركز على ما تعتقد أنه يتوجب عليها القيام به. لكننا نركز على المباراة فقط".

وأضاف لاعب الفريق الملكي السابق: "ما دار من حديث بهذا الشأن بيننا يبقى سرا. ستخوض مباراة مهمة مقبلة. قاتل اللاعبون بكل قوة للوصول إلى هذه المرحلة من البطولة. وأدوا مباراة الذهاب بشكل جيد. ونركز على مباراة الإياب بنسبة 100 بالمئة. وهو ما ينطبق على غاريث أيضا وكذلك جميع اللاعبين".

وسيكون قرار الدفع بالمهاجم الويلزي أساسيا في تشكيلة ريال مدريد في المواجهات الحاسمة وكيفية استقبال الجمهور له، مؤشرا واضحا على مستقبل بيل على المدى الطويل في "سانتياغو برنابيو".

وسيسعد سولاري بعودة القائد سيرجيو راموس الذي غاب عن الفوز الأخير مطلع هذا الأسبوع بسبب الإيقاف، في وقت يسعى فيه بطل أوروبا للتتويج بأول لقب للكأس المحلية منذ 2014.

ويضغط المدافع مارسيلو هو الآخر للمشاركة أساسيا في المباراة، بعد أن خسر مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح اللاعب الصاعد سيرجيو ريغيلون.