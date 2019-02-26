وظهر بيل "غاضبا" بعد تسجيله ركلة الجزاء الحاسمة أمام ليفانتي الأحد، ورفض تحية زميله لوكاس فاسكيز ولاعبين آخرين حاولوا تهنئته بالهدف الحاسم.

وأظهرت الكاميرات بيل وهو يدفع يد زميله فاسكيز عن ظهره، بعدما حاول الأول الاحتفال معه.

وشارك بيل بديلا أمام ليفانتي، ورفض الإحماء قبل المشاركة في اللعب.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، يعود سبب غضب بيل إلى فقدانه لمركزه الأساسي في التشكيلة، بالإضافة لتصريحات زميليه، البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي مارسيلو، التي انتقدته مؤخرا.



وفقد بيل مركزه الأساسي مؤخرا، بعد أن قرر المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري الاعتماد على النجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور على جهة اليسار، بدلا عن بيل.

وكان كورتوا قد صرح مؤخرا بأن بيل يحمل لقب "لاعب الغولف" في غرفة تبديل الملابس، بسبب انشغاله بلعبة الغولف، وابتعاده عن المشاركة في عشاء الفريق مع اللاعبين مرات عديدة.

أما مارسيلو، فقد قال في مقابلة أخيرة إن زميله الويلزي "يعاني" في تحدث اللغة الإسبانية حتى الآن، بالرغم من قضائه أعوام عديدة في مدريد.

وتقول الصحيفة إن كل هذه الأسباب كانت وراء ردة الفعل التي شهدناها من بيل على أرض الملعب مساء الأحد، وهي التي جعلت اللاعب يبدو غاضبا خلال المباراة.