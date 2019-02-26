وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية الثلاثاء إن "هناك خطاب رسمي وصل اتحاد الكرة أعلن فيه الأمن تأجيل مباراتي الزمالك ومصر للمقاصة في دور الثمانية والأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 لأسباب أمنية".

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن رفض خوض مباراة بيراميدز بالكأس يوم 28 فبراير الجاري عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريقين في بطولة الدوري واستبدالها بمباراة الكأس.

ورفض بيراميدز اللعب مع الأهلي في إياب الدوري قبل خوض الأخير مواجهة ذهاب الدوري ضد غريمه الزمالك عملا بمبدأ التكافؤ، وفقا لوكالة "فرانس برس".

بدوره، رفض الزمالك التأجيل وكتب على موقعه الرسمي "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات بطولة كاس مصر بالكامل، ومن ضمنها مباراة الزمالك والمقاصة التي كان المزمع إقامتها مساء الأربعاء القادم، في دور ال 8 وذلك بناء على التقارير الامنية التي رفضت إقامة المباريات في هذه التوقيتات.