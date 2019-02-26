وأوضحت اللجنة المنظمة أنه يمكن للجميع من الشركات والأفراد والمدارس والجامعات والنوادي والمؤسسات الحكومية الانضمام إلى مبادرة "حاضرين".

وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها أنه سيكون بإمكان المشاركين الحضور مع الأعلام واللافتات من أجل تحفيز اللاعبين وتشجيعهم خلال المنافسات، خاصة وأن الحضور الجماهيري في المدرجات يتمتع بقيمة هائلة وله دور كبير في تحفيز الرياضيين من أجل إحراز الانتصارات أثناء مشاركتهم في أكبر حدث رياضي وإنساني في عام 2019.

وتهدف مبادرة "حاضرين" إلى استقطاب مجموعات كبيرة من المشجعين، حيث تستقبل المبادرة المؤسسات بكافة أنواعها من شركات ومدارس وجامعات ومؤسسات حكومية.

ومن خلال البرنامج التوعوي الذي تشهده المدارس في كافة أرجاء الإمارات حول التحديات الذهنية ومبادئ الدمج والتضامن، فإن مبادرة "حاضرين" استقطبت حتى الآن أكثر من 60 ألف طالب من كافة أرجاء الدولة.

وفي تصريح له، قال خلفان محمد المزروعي، مدير عام اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطن إقامة أكثر من 200 جنسية مختلفة، ومع مشاركة قرابة 200 دولة خلال الألعاب العالمية، فإننا نأمل أن يساهم ذلك في تحفيز الجميع على الحضور وتشجيع الرياضيين من مختلف الدول".

وأضاف : "لدينا أكثر من 25 برنامجًا للمنافسة للمرة الأولى، وستتاح الفرصة لهؤلاء الرياضيين من أصحاب الهمم والقادمين من أقصى أطراف العالم، لإبراز مواهبهم على منصة عالمية".

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الأولمبياد الخاص "الألعاب العالمية أبوظبي 2019 " ستقام بين 14 و21 مارس، ضمن 9 مواقع في أبوظبي ودبي.