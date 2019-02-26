وقال بنزيمة في تصريحات صحفية: " عندما كان كريستيانو يلعب معنا كان دوري أنه أساعده في تسجيل أكثر من 50 هدفا في الموسم عبر تقديم التمريرات الحاسمة له".

ونقل موقع "Goal" الرياضي عن صاحب رقم 9 قوله: "لقد شكلت مع صاروخ ماديرا شراكة جيدة على مدى 8 سنوات في ريال مدريد، ولكنني الآن أنا قائد الهجوم في الفريق، الأمر متروك لي لإحداث الفارق. أنا سعيد جدًا لأنني الآن أستطيع لعب كرة القدم الحقيقية ".

ورغم أن بنزيمة سجل الكثير من الأهداف هذا الموسم بخلاف ما كان يحدث معه في الأعوام الماضية، غير أنه يعتقد أن دور المهاجم ليس فقط تسجيل الأهداف، مضيفا: "أنا أساعد زملائي الآخرين في التهدف والتسجيل عبر فتح المساحات لهم، وعن طريق إرهاق دفاعات الفريق الخصم، ناهيك عن إمدادهم بالتمريرات الحاسمة".

وتابع: " بناء على ذلك لا يجوز التعامل مع كرة القدم على إنها مجرد أرقام وإحصائيات، بل ينبغي النظر إلى المسألة من كافة جوانبها".

واعتبر مهاجم "البلانكوس" البالغ من العمر 31 عاما، أن مسؤولياته أيضا أن يكون قدوة ونموذجا يحتذى به لدى لاعبي فريق الشباب وتقديم النصح لهم، مشيرا إلى أن اللاعب البرازيلي فينيوس جونيور يقدم مستويات لافتة، مردفا: "هو لا يزال في الثامنة عشرة من عمره، لكنه يتمتع بقوة إرادة ورغبة قوية في اللعب والتطور".

وأخيرا، عبر بنزيمة عن رغبته في تحقيق نتائج جيدة خلال مباراتي الكلاسيكو التي ستجمع الريال مع غريمه برشلونة يومي الأربعاء والسبت في إطار منافسات كأس الملك والليغا.