واحتاج فيدرر إلى ساعة و36 دقيقة للتفوق على الألماني المصنف 31 عالميا، وبلوغ الدور الثاني لمواجهة الإسباني فرناندو فرداسكو الفائز على الإيطالي توماس فابيانو الصاعد من التصفيات 3-6 و6-3 و6-2.

والتقى فيدرر المصنف سابعا في العالم مع فرداسكو (32 عاما) سابقا ست مرات، وكان الفوز على الدوام حليف السويسري.

وخاض فيدرر حامل الرقم القياسي في ألقاب الغراند سلام (20) مباراته الأولى منذ يناير الماضي، عندما خرج في الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي كان متوجا بلقبها في العامين الأخيرين، بخسارته أمام اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس.

إلى ذلك، خرج خاتشانوف الرابع في دبي والثاني عشر عالميا من الدور الأول بسقوطه أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي التاسع عشر بمجموعتين 4-6 و1-6 في ساعة وتسع دقائق.

ويلتقي باسيلاشفيلي في الدور الثاني بالإسباني روبرتو باوتيستا آغوت، بطل العام الماضي، الفائز على الهندي رامكومار راماناثان المشارك ببطاقة دعوة 6-4 و6-3 في ساعة و22 دقيقة.

بدوره، خرج راونيتش السابع في الدورة والرابع عشر عالميا، على يد الألماني يان-لينارت شتروف بثلاث مجموعات 4-6 و7-5 و4-6.

ويلتقي شتروف في الدور المقبل مع المجري مارتون فوسوفيتش الذي تغلب على البوسني دامير دزومهور 6-1 و7-6 (7-5).