واستعرضت كل من موزة آل حامد، اللاعبة الإماراتية في رفع الأثقال، التي أشعلت الحماس والمحبة والإرادة في الأولمبياد الخاص الألعاب الإقليمية التاسعة أبوظبي 2018، وحمده الحوسني، بطلة الإمارات والعالم في ألعاب القوى، وشقيقتها مريم الحوسني، لاعبة البولينغ، مهارتهن وطريقة استعدادهن قبيل انطلاق ا لأولمبياد الخاص.

وشارك في الحصة التدريبية كذلك الإماراتي صالح المري، بطل البولينغ، والحائز على الميدالية الذهبية في الأولمبياد الخاص الألعاب الإقليمية التاسعة أبوظبي 2018.

وعبَّر أصحاب الهمم عن فرحهم بمقابلة شخصيات عالم وارنر براذرز المحبوبة، مثل سوبرمان وذا فلاش وفريد فلينستون وبارني رابل.

وسيكون هؤلاء الرياضيون من ضمن 320 رياضيا يمثلون دولة الإمارات في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 بمشاركة 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة في الفترة من 14 إلى 21 مارس، في أكبر حدث رياضي إنساني على مستوى العالم لهذا العام، وأكثر حدث تضامني منذ تأسيس الأولمبياد الخاص الممتد على مدى 50 عامًا.