ونقل الموقع الرسمي للنادي عن مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين أمير توفيق، قوله إن إعارة لاعب المنتخب المصري قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وأضاف أنه "تم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب، الذي يصل القاهرة خلال الساعات المقبلة للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".

ومن المفترض أن ينتهي عقد صبحي مع هدرسفيلد في 2021، بعد انتقاله إليه الصيف الماضي قادما من ستوك سيتي الإنجليزي.

وخاض اللاعب الذي لقبته جماهير الأهلي باسم "رمضونا"، تجربة احتراف فقيرة، حيث لم يلعب سوى 45 دقيقة في 3 مباريات شارك فيها خلال هذا الموسم، بينما أحرز هدفين خلال 24 مباراة مع ستوك سيتي الموسم الماضي.

وكان ينظر إلى رمضان صبحي (21 عاما) على أنه "نجم المستقبل" للكرة المصرية، إلا أن قلة مشاركاته منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي أثرت سلبا على مردوده.