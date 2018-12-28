وتعرض كوليبالي للإهانة خلال مباراة فريقه نابولي أمام إنترناسيونالي في الدوري الإيطالي، قبل طرده في الدقيقة 81 بعد حصوله على إنذار إثر تدخله ضد ماتيو بوليتانو، ثم التهكم على قرار الحكم.

وأورد نابولي عبر موقعه على الإنترنت أن كوليبالي تعرض "لهتافات عنصرية" خلال المباراة دون الكشف عن تفاصيل، بينما قال المدرب كارلو أنشيلوتي إن بعض الجماهير قلدت أصوات حيوانات طوال المباراة.

وأبدى النجم المصري محمد صلاح، تعاطفه مع المدافع السنغالي، حيث كتب على حسابه بموقع تويتر: "ليس هناك مكان للعنصرية في كرة القدم. ليس هناك مكان للعنصرية في أي مكان"، كما نشر صورة له مع كوليبالي خلال مواجهة ليفربول ونابولي الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

ومن ناحيته، قال كوليبالي على حسابه في تويتر "أشعر بخيبة أمل بسبب الخسارة وفوق ذلك ترك زملائي في الملعب. لكني فخور بلون بشرتي. فخور بكوني فرنسيا وسنغاليا وألعب في نابولي".

وكانت المباراة نابولي وإنترناسيونالي، التي أقيمت على أرض الأخير، انتهت بنتيجة صفر - 1.