وخرج "الملك" جيمس (33 عاما) وهو يعرج من الربع الثالث للمباراة، التي فاز فيها ليكرز على بطل الموسمين الماضيين غولدن ستيت وريورز 127-101.

وأوضح ليكرز في بيان "خضع ليبرون جيمس لفحص بالرنين المغناطيسي اليوم (الأربعاء)، وتأكدت إصابته بتقلص في أعلى الفخذ. سيغيب لفترة قصيرة لكنها غير محددة".

وهذا الغياب سينهي سلسلة من 156 مباراة متتالية لم يتخلف عنها جيمس منذ أبريل 2016، وهو المعروف بقوته البدنية ولياقته الاستثنائية وتفانيه في التدريب، ولم يتعرض لإصابة خطرة منذ احترافه في 2003.

ويعد جيمس هذا الموسم مع ليكرز، كما كان دائما مع كليفلاند كافالييرز، اللاعب المفتاح ورأس حربة الفريق مع معدل وسطي 27.3 نقطة، و8.3 متابعة و7,1 تمريرة حاسمة للمباراة الواحدة في 34 مباراة خاضها حتى الآن.