وحول برايتون أند هوف ألبيون تأخره بهدف إلى تعادل 1-1 مع أرسنال ليضع حدا لسلسلة هزائم استمرت 3 مباريات، وفقا لـ"سكاي سبورتس".

ومع قرب إطلاق صافرة نهاية اللقاء، أظهرت لقطات مصورة المدير الفني الإسباني يركل زجاجة مياه باتجاه أحد مشجعي برايتون، لكنه اعتذر على الفور وسط صيحات استهجان من الجماهير.

وعقب انتهاء المباراة ذهب إلى المدرجات واعتذر مجددا للجماهير، التي تقبلت الاعتذار، بينما تحدث مع الحكم الرابع ليشرح موقفه ويعتذر عن الواقعة.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال إيمري: "اعتذرت لجماهير برايتون لأني ركلت الزجاج بعد أداء مخيب لنا في الدقائق الأخيرة. لم يكن الأمر صعبا لكن الزجاجة ارتطمت بأحد المشجعين واعتذرت لهم".