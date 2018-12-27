وأصبح اللاعب (27 عاما) هو عاشر لاعب في تاريخ تشلسي يصل إلى حاجز 100 هدف، بل وتخطى النجم البلجيكي هذا الحاجز بوصوله إلى الهدف رقم 101 بعد تسجيله للهدفين.

وبعد الهزيمة على أرضه أمام ليستر سيتي، السبت الماضي، انتفض تشلسي وحقق فوزا مستحقا باستاد فيكاريدج رود، ولا يزال تشلسي، الذي يملك 40 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

وشهدت المباراة إصابة خطيرة في الضلوع على ما يبدو لمدافع واتفورد، كريستيان كباسيلي، الذي اصطدم بقائم المرمى خلال محاولة إبعاد كرة.

وافتتح هازارد، الذي لعب كمهاجم صريح، التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول عندما راوغ الحارس بن فوستر قبل أن يضع الكرة في الشباك بعد تمريرة من لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش.

لكن واتفورد تعادل قبل لحظات على نهاية الشوط الأول من ركلة ركنية تم تنفيذها بشكل جيد لتصل إلى لاعب الوسط الأرجنتيني، روبرتو بيريرا، الذي أطلق تسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء سكنت الشباك، محرزا هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

وسجل هازارد هدف الفوز من ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني بعد أن أعاقه فوستر داخل المنطقة.